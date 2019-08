Juve, obiettivo cessioni: Mandzukic, Rugani e Matuidi maggiori indiziati

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La chiamata di fine mercato dal PSG è arrivata. Non per Dybala, come sembrava. Ma per Mandzukic, fuori dal progetto tecnico di Sarri. La Juventus ascolta, riflette e nelle prossime ore potrebbe dare seguito alla richiesta. Diversamente, il rischio di una permanenza del croato fuori dalla lista Champions – come Matuidi che ha fino a questo momento rifiutato qualsiasi destinazione – esiste eccome, al punto di pensare a una cessione verso l’est nella prossima sessione invernale di calciomercato.

In attesa che la posizione di Rugani venga definita – e che l’operazione con la Roma vada verso una direzione definitiva – il Milan torna a sperare su Demiral. La Juve non pare intenzionata a sacrificare il turco, e in caso di mancato accordo con la Roma potrebbe proporre Rugani ai rossoneri: situazione da monitorare.

Riflettori puntati anche sul mercato dei giovani. Il direttore sportivo dell’Under 23, Filippo Fusco, nei prossimi giorni dovrà gestire le tante richieste pervenute per alcuni elementi. Il Benevento preme per Mavididi, acquistato dai bianconeri la scorsa estate dall’Arsenal. Diverse offerte anche per Pereira, esterno offensivo di qualità. Da chiarire anche il futuro di Lanini: l’ex attaccante dell’Imolese potrebbe raggiungere il suo ex allenatore Dionisi al Venezia, oppure rimanere in bianconero per fare da chioccia ai giovani.