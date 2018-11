Juve, obiettivo De Ligt: i bianconeri puntano tutto su Raiola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Ajax apre alla cessione di Matthijs de Ligt a giugno e la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club olandese, attraverso il ds Overmars, ha affermato di essersi messo l'anima in pace relativamente al fatto che perderà il giovane difensore. Su di lui ci sono tutte le big europee ma la Vecchia Signora proverà a sfruttare l'ottimo rapporto con Mino Raiola per battere la concorrenza.