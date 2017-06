Juve, obiettivo Douglas Costa: può arrivare per 30 mln più bonus

© foto di Imago/Image Sport

In attesa di lanciare l'assalto a Federico Bernardeschi (23) della Fiorentina, la Juventus si muove anche per Douglas Costa (26). Tuttosport scrive che il brasiliano ha strizzato l'occhio alla Vecchia Signora e potrebbe arrivare a Torino per 30 milioni di euro più bonus, soluzione economica che sembra accontentare il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti.