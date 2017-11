Juve, obiettivo Emre Can: l’assist può arrivare da Khedira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non molla Emre Can (23), anzi. Il club bianconero vuole mettere le mani sul cartellino del centrocampista, in scadenza contrattuale col Liverpool. Un assist, per la società torinese, potrebbe arrivare da Sami Khedira (30): l’ex Real Madrid arrivò a Torino da svincolato e al momento è in Nazionale proprio con Emre Can. Il tedesco dei reds potrebbe prendere esempio dall’ex merengue, accettando la corte della Vecchia Signora che dovrà però offrire un ingaggio importante per assicurarsi il classe ’94. A scriverlo è Tuttosport.