Juve, obiettivo Ferran Torres: tra le ipotesi di scambio, soluzioni anche in Under 23

Ferran Torres è molto più di un’idea in casa Juve. L’ala destra del Valencia è un osservato speciale da tempo, adesso però i bianconeri sembrano voler trovare le condizioni per chiudere il cerchio e affondare il colpo. Con due chiavi da tener presenti in questa vicenda: lo spagnolo può essere una valida alternativa a Douglas Costa, elemento strategicamente fondamentale nella Juve di Sarri ma che in questi mesi non ha mai dato garanzie di continuità; l’attuale situazione d’emergenza spinge a ragionare sulle possibilità di scambio per non far lievitare la parte economica dell’operazione.

Almeno tre gli elementi della Juve sui quali potrebbe ragionare il Valencia: Rugani, De Sciglio e Bernardeschi. Quest’ultimo, tra l’altro, doveva essere valutato in questa seconda parte di stagione a centrocampo, dal momento che per Sarri non è una prima scelta nel tridente offensivo. Da non sottovalutare, poi, alcuni giovani dell’Under 23 che gli spagnoli hanno anche seguito qualche volta dal vivo ad Alessandria attraverso dei propri incaricati.