Juve, obiettivo Grimaldo: potrebbe arrivare per meno di 40 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus guarda al mercato e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sta già valutando alcuni profili per l'eventuale sostituzione di Alex Sandro, che potrebbe non rinnovare il suo contratto e partire in estate. Il primo nome è quello di Grimaldo del Benfica che ha una clausola da 40 milioni di euro ma che potrebbe partire anche per meno.