Juve, obiettivo Perin: contatti intensificati nella prossima settimana

La Juventus ha salutato Gigi Buffon, il primo portiere per la prossima stagione sarà Wojciech Szczesny mentre prosegue la caccia al vice del polacco. La Gazzetta dello Sport in edicola fa sapere che - durante la prossima settimana - saranno intensificati i contatti per Mattia Perin. L’estremo difensore saluterà il Genoa, sarà probabilmente lui il numero 12 bianconero.