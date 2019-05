© foto di Insidefoto/Image Sport

Adrien Rabiot continua a essere un obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la sua richiesta di 10 milioni di euro a stagione è troppo alta e il club bianconero, almeno per il momento, non sembra volerla soddisfare. Il centrocampista si libererà dal Paris Saint Germain a parametro zero in estate e ci sono stati già alcuni contatti con la madre agente Veronique.

Alternativa a Milinkovic - Il primo nome sul taccuino di Fabio Paratici resta comunque quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, con il quale ci sarebbe già un accordo di massima e il francese rappresenterebbe l'alternativa numero uno nel caso in cui i bianconeri non riuscissero a convincere Claudio Lotito a lasciarlo andare.