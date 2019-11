Juve, obiettivo recupero per CR7: potrebbe saltare anche il Sassuolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Un programma per far tornare Cristiano Ronaldo al meglio della forma. Lo prepara la Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport: il portoghese in queste ore valuterà se giocare contro il Sassuolo, domenica alle 12.30, oppure saltare anche la sfida ai neroverdi, come già successo contro l'Atalanta, per lavorare sul ginocchio, riposare e recuperare in vista della sfida di campionato contro la Lazio. Sempre contro i biancocelesti, poi, il 22 dicembre si giocherà la Supercoppa a Riad: il primo trofeo della stagione, che la Juve e CR7 puntano ovviamente a vincere.