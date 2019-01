Juve, occasione-Isco. Con Solari ormai è rottura totale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se può cambiare la situazione relativa Isco e Solari? È complicato. Al Real Madrid tutti vogliono giocare e questa presa di posizione dell'allenatore è molto difficile". Le parole di Sergio Ramos tolgono ogni dubbio sul rapporto tra Santiago Solari e Isco. Il trequartista spagnolo è ormai ai ferri corti con il tecnico argentino, che lo ha relegato a un ruolo marginale nella formazione campione d'Europa in carica. Così, per l'ex Malaga si aprono le porte dell'addio: in Italia la Juventus è da tempo interessata al giocatore, che Allegri stima dai tempi del Milan. I bianconeri sono pronti a sferrare l'assalto, sperando di ripetere il successo dell'operazione-Cristiano Ronaldo. Ma la situazione potrebbe capovolgersi in caso di addio di Solari.