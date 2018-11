Juve, occasione James Rodriguez. Ma al Bayern piace Dybala

© foto di Imago/Image Sport

Occasione James Rodriguez per la Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Bayern Monaco non sarebbe convinto di riscattare il fantasista colombiano al termine del prestito biennale dal Real Madrid. Difficile che possa rientrare nei piani tattici delle merengues, a quel punto la Juve sarebbe in agguato, aiutata dal fatto che James sia assistito da Jorge Mendes, lo stesso agente di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. La Vecchia Signora resta alla finestra anche in caso di riscatto da parte del Bayern, però: i rapporti con la dirigenza bavarese sono ottimali. A meno che... A meno che i tedeschi non bussino alla porta per Paulo Dybala: l'argentino piace da tempo al Bayern, che per la prossima stagione ha in programma una vera e propria rifondazione.