La Juventus è pronta a sfidare il Lione in Champions League ma intanto gli osservatori del club bianconero stanno visionando da vicino due giovani dei transalpini come Houssem Aouar e Moussa Dembele. Per il primo sarà sfida con il Manchester City che la scorsa estate aveva offerto già circa 50 milioni di euro, mentre per il secondo la concorrenza da battere sarà quella di Chelsea e Manchester United. A riportarlo è il Corriere dello Sport.