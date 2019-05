© foto di Imago/Image Sport

C'è l'Inter sulle sue tracce, ma Alexis Sanchez potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia della Juventus. Il Corriere dello Sport scrive che l'agente dell'ex Udinese, Barcellona e Arsenal ha incontrato Fabio Paratici, mentre il Manchester United ha promesso al procuratore di liberare il cileno anche in prestito con obbligo di riscatto. Sanchez guadagna attualmente 12 milioni di euro, 15 milioni bonus compresi. Cifra fuori portata per i nerazzurri, mentre Paratici ha preso tempo.

Stagione difficile - Sanchez ha collezionato ventisette presenze complessive con appena due gol all'attivo, numeri differenti rispetto a quelli del passato. Tra l'altro lo United l'ha acquistato nel gennaio del 2018, ma non ha mai conquistato i tifosi dell'Old Trafford.