Juve, occhi su Blesa ma il Levante spara alto

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Sono ancora lontane, almeno per il momento, la richiesta del Levante e l’offerta della Juventus per il canterano Alex Blesa. Il giovane talento del club spagnolo è stato infatti oggetto dell’interesse bianconero con tanto di delegazione dei campioni d’Italia che ha fatto visita al club iberico nei giorni scorsi: nessun accordo è però emerso dal faccia a faccia, con i bianconeri che hanno di fatto memorizzato le richieste giudicandole per il momento eccessive. Talento monitorato ma chiusura non imminente.