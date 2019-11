© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hellas-Brescia sarà anche una sfida tra Marash Kumbulla e Andrea Cistana, giovani difensori messisi in mostra in questo avvio di campionato. A seguirli con particolare attenzione vi sarà la Juventus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: i bianconeri manderanno osservatori al Bentegodi, ma hanno già avviato i contatti. Per Cistana la Juve ha chiesto informazioni direttamente a Cellino, mentre col Verona c'è stato un primo approccio per Kumbulla, finalizzato a portarlo in Under 23. Non se n'è fatto nulla, ma i bianconeri ci hanno provato e sono vigili.