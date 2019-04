Juve, occhi su Ndombele: City, United, PSG e Real fanno partire l'asta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus insiste per un grande colpo a centrocampo. Nel mirino di Fabio Paratici c'è da tempo Tanguy Ndombélé, centrocampista 22enne che il Lione valuta non meno di 75 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono Manchester City, United, Real Madrid e Paris Saint-Germain: un segnale che l'asta è già partita. Alla Continassa non amano fare aste, ma i rapporti col Lione sono ottimi e tutti può accadere. Lo scrive Tuttosport in edicola.