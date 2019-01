© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul mercato della Juventus riportate da Sky Sports UK: i bianconeri sarebbero nella corsa al crack diciottenne del Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Attaccante che con la prima squadra sta trovando solo scampoli di spazio, i Blues avrebbero però rifiutato per lui già 20 milioni di sterline dal Bayern Monaco. La richiesta è di 35 milioni di euro, Hudson-Odoi piace in Bundesliga anche a RB Lipsia e al Borussia Dortmund che proprio in data odierna ha ceduto per l'estate, per 64 milioni di euro, Christian Pulisic ai londinesi.