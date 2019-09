© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminato un calciomercato, si pensa già al prossimo. La Juventus, oltre ai movimenti in entrata e in uscita, deve pensare anche alla situazione relativa ai giocatori in scadenza di contratto. Come riporta Tuttosport, sono 5 i giocatori in bilico: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Cuadrado e Matuidi. Il centrocampista francese ha un'opzione di prolungamento fino al 2021 e, insieme a Cuadrado, ha sicuramente più mercato.