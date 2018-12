Juve, offerta per Trincao. Ma c'è l'Inter in agguato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta A Bola, la Juventus avrebbe seriamente intenzione di acquistare l'attaccante del Braga, Francisco Trincão. Per il classe 1999 i bianconeri avrebbero offerto in estate 7 milioni, mentre adesso la cifra sarebbe salita a 2,5 milioni per il prestito più 11 per il riscatto. Sul portoghese, però, c'è anche l'Inter.