Juve, offerto Rugani per Chiesa. L'Inter ha più disponibilità ma la priorità è Tonali

vedi letture

La Juventus non molla Federico Chiesa e nonostante la Fiorentina sia stata chiara sulla volontà di non accettare contropartite tecniche per il suo numero 25, La Gazzetta dello Sport parla della proposta bianconera relativa al cartellino di Daniele Rugani.

Inter - Chi invece avrebbe i soldi per accontentare Commisso, dopo la cessione di Icardi, quella imminente di Perisic e quella possibile di Lautaro Martinez, è l'Inter, ma secondo la rosea la priorità dei nerazzurro è Sandro Tonali dove resta da limare l’accordo con Cellino. La volontà di Marotta è quella di inserire bonus facilmente raggiungibili, per non pagare subito i 50 milioni di euro richiesti dal presidente del Brescia.