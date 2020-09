Juve, oggi amichevole con il Novara a una settimana dalla Sampdoria: Pirlo testa la formazione

La Juventus scalda i motori a una settimana esatta dal via della Serie A 2020/21 che avverrà domenica prossima alle 20:45 all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Fra due ore, allo Juventus Training Center della Continassa, arriva il Novara di Simone Banchieri che testerà lo status di salute dei ragazzi di Andrea Pirlo dopo aver sfidato in settimana, questa volta al Piola di Novara, la Primavera bianconera di Bonatti battuta 5-3. Gare amichevoli nate tra le pieghe dei dialoghi che hanno portato all’acquisto da parte di Madama del talentuoso terzino classe 2002 Tommaso Barbieri.

PROVE DI FORMAZIONE - In attesa del centravanti che verosimilmente non avrà a disposizione per l’esordio in campionato, coach Pirlo sfoglia la margherita alla ricerca del petalo più adatto a incastrarsi al fianco di Cristiano Ronaldo. La gara di oggi contro il Novara sarà l’occasione per analizzare l’ambientamento di Dejan Kulusevski che si avvia con convinzione verso una maglia da titolare contro i blucerchiati. Senza Dybala ancora infortunato, Higuain già in Florida e un nuovo attaccante ancora in standby sul mercato a Pirlo manca il terzo tenore. Tre le soluzioni che il test col Novara aiuterà a sperimentare: Marko Pjaca da falso nueve, Ramsey a ridosso del duo CR7-Kulusevski o, la più plausibile, Douglas Costa con l’accentramento dello svedese. La quarta alternativa è la difesa a tre con un centrale, o un terzino, in più e un posto in meno in avanti col tandem in formato Portogallo-Svezia. In mezzo al campo occasione per vedere i progressi di Arthur supportato da Bentancur e Rabiot, occhi puntati anche sull’aggressività di McKennie che tanto piace all’allenatore e sul progresso di queste settimane di lavoro che lo sviluppo della manovra dalle retrovie con gli equilibri dei due terzini avrà avuto. La parola d’ordine della giornata è una: curiosità.