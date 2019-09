Juve, oggi CdA approva bilancio: passivo di 40 mln, ma bianconeri solidi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi il Consiglio di Amministrazione della Juventus approverà il bilancio d'esercizio 2018-2019, che verrai poi sottoposto all'assemblea degli azionisti, con un passivo di 40 milioni. Lo riporta Tuttosport, che ne approfitta per fare i conti in tasca ai bianconeri: situazione sotto controllo, spiega il quotidiano torinese, considerato che il programma della Vecchia Signora è quello di investire per alzare l'asticella dalal squadra.

L'indebitamento finanziario di 464 milioni non preoccupa. L'emissione di un bond da 175 milioni ne ha consentito la ristrutturazione, allungando i tempi di rientro con le banche. E anche l'EBITDA, l'indice che valuta il peso del debito sui conti delle società, per i bianconeri si attesta (di poco) sotto la soglia ritenuta critica dagli analisti finanziari. La Juve può guardare con tranquillità al futuro, in sostanza. Certo, a patto di continuare a generare ricavi sempre maggiori: i rischi assunti sul piano finanziario vanno trasformati in risultati positivi anche sul campo, in un giro virtuoso che dia ulteriore solidità ai conti.