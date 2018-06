Juve, oggi incontro con l'agente di Mandragora. Su di lui anche la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi, racconta Sky Sport, è andato in scena un incontro fra la Juventus e Beppe Bozzo, agente fra gli altri di Rolando Mandragora. Il centrocampista piace come noto al Genoa, ma su di lui ci sarebbe anche la Sampdoria. La Juventus valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro ed eventualmente vorrebbe inserire la clausola di recompra per mantenere il controllo sul ragazzo.