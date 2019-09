Juve, oggi la prima di Barzagli alla Continassa: aiuterà Sarri con la difesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il professore è pronto per tornare in mezzo al campo, dove impartirà lezioni sulla materia che più gli sta a cuore, la difesa, e che in questo momento è la parte più vulnerabile della Juventus. Andrea Barzagli - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è l’ultima tessera dello staff costruito da Maurizio Sarri, l’anello di collegamento tra passato e presente.

Oggi la prima alla Continassa - Dopo l'addio al calcio giocato 4 mesi fa, oggi si presenterà alla Continassa per il primo allenamento nella nuova veste, quella di collaboratore tecnico della prima squadra, con delega speciale alla fase difensiva. Nessuno meglio di lui, che per otto anni è stato uno dei pilastri della retroguardia bianconera, può aiutare una squadra che in quest’inizio di stagione prende gol con troppa facilità: 5 reti subite dopo altrettanti turni, eguagliato il record negativo del 2015-16, quando la Juventus partì malissimo e dopo gli stessi turni aveva 5 punti.