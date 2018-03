Juve, oggi la ripresa a Vinovo: Mandzukic atteso in giornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si riparte a Vinovo. Dopo la pausa di un giorno concessa da Massimiliano Allegri, la Juventus torna ad allenarsi verso la sfida contro i rossoneri in programma sabato sera allo Stadium. Ancora a ranghi ridotti e in attesa di Mario Mandzukic: risparmiato per la gara contro il Messico, insieme agli altri big della Croazia, Il numero 17 potrà iniziare a preparare l'appuntamento in campionato con i rossoneri in cui dovrebbe partire dall’inizio. A centrocampo potrebbe rifiatare Khedira, invece, reduce da un piccolo fastidio accusato in nazionale, con Matuidi e Pjanic certi di un posto vista anche la squalifica del bosniaco nel successivo match contro il Real. In difesa, invece, Lichtsteiner, Benatia, uno fra Barzagli e Rugani e Asamoah potrebbero comporre l’assetto iniziale, con Alex Sandro anche lui a riposo per un problema muscolare.

KHEDIRA: “STO BENE” - Il tedesco, al termine della gara contro la Spagna, ha tranquillizzato tutti in merito alle condizioni fisiche che lo hanno costretto ad abbandonare il campo anzitempo dopo lo scontro di gioco con Thiago Alcantara: “A proposito della mia sostituzione, non preoccupatevi, è stata solo a scopo precauzionale dopo aver sentito un piccolo indurimento muscolare, ma adesso è tutto a posto". Allarme rientrato, quindi, per il centrocampista che martedì, contro il Brasile, potrebbe essere tenuto a riposo da Loew per fare spazio a Gundogan.