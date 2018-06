Juve, oggi le visite di Perin. Frenata Darmian, idea Cancelo

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche ore e Mattia Perin potrà dire di essere, finalmente, un giocatore della Juventus. Dopo settimane di voci e trattative, questa mattina il J Medical accoglierà l'ormai ex portiere del Genoa per i controlli medici di rito. Arrivato ieri a Torino, oggi il 25enne di Latina diventerà ufficialmente il vice-Szczesny e potrà giocarsi le sue carte in bianconero come secondo di lusso. Il giocatore firmerà con la Juve un contratto quadriennale, al Genoa andranno 12 milioni di euro più 3 di bonus tra presenze e obiettivi.

IDEA CANCELO - La trattativa per portare Matteo Darmian in bianconero risulta più complessa del previsto. La distanza con il Manchester United sulle cifre c'è, e non accenna a ridursi: per il 28enne di Legano i Red Devils chiedono 15 milioni mentre dalla Continassa l'offerta è ferma a 12. Per le corsie resta vivo l'interesse verso il colombiano Santiago Arias del Psv Eindhoven e per il portoghese Joao Cancelo. Il mancato riscatto da parte dell'Inter dell'esterno 24enne stuzzica non poco i bianconeri. La valutazione del giocatore del Valencia si attesta tra i 35 e i 40 milioni. Non poco, certamente, ed è anche per questo che la Juventus potrebbe proporre al club spagnolo la formula del prestito con obbligo di riscatto.