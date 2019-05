© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Juventus si lavora alacremente per cercare il sostituto di Massimiliano Allegri. Ieri, a Milano, Fabio Paratici ha avuto un incontro con Franck Trimboli, l'intermediario di Mauricio Pochettino , per capire quante siano le possibilità di vedere l'allenatore del Tottenham sulla panchina bianconera. E mentre continuano a rincorrersi le voci su Maurizio Sarri e il sogno Guardiola non tramonta oggi il direttore sportivo della Vecchia Signora potrebbe vedere un altro candidato, Antonio Conte. Lo riporta La Repubblica.