Juve opaca, Caputo non perdona. Empoli in vantaggio dopo 45'

Si conclude col sorprendente risultato di 1-0 il primo tempo della sfida tra Empoli e Juventus, in corso al Castellani come secondo anticipo della decima giornata di Serie A. Bianconeri in difficoltà nella costruzione di azioni degne di nota, mentre gli azzurri rispondono colpo su colpo e vanno in gol grazie a due giocate di alta qualità.

CICCIOGOL - La rete che sblocca la sfida arriva su ripartenza, inconsueto per una squadra a cui piace giocare il pallone come l'Empoli di Andreazzoli: Acquah si fa sessanta metri palla al piede, crossa al centro dove la difesa respinge ma non allontana, apparecchiando per il sinistro violento e preciso di Caputo, il quale fa esplodere il Castellani. I bianconeri si gettano alla ricerca del pari ma costruiscono solo un tiro degno di nota, con una zuccata centrale di Ronaldo, su imbeccata dello scatenato Alex Sandro.