© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era il più arrabbiato mentre la Lazio festeggiava, ora Cristiano Ronaldo deve trascinare i compagni fuori dal buco in cui sono caduti dopo la doppia sconfitta contro i biancocelesti: nella serata di Riyad è mancato certamente il carisma del cinque volte Pallone d'Oro, tremendamente desideroso di aggiungere ulteriori successi alla propria bacheca. Alle espressioni e ai gesti del post partita, evidenzia Tuttosport, è seguito un significativo silenzio social di chi fatica a sbollire. Il quotidiano torinese sottolinea come il portoghese presto troverà il modo di trasformare di trasformare la rabbia in carburante per alimentare l'inseguimento di nuovi obiettivi.