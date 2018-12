© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'addio di Mourinho complica un sogno di mercato della Juventus: secondo quanto riferito da La Stampa, come prevedibile, l'esonero del tecnico dalla panchina del Manchester United rende meno probabile il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Nei giorni scorsi la dirigenza juventina ha incontrato Raiola, ma si è parlato soprattutto di Kean e De Ligt, il primo in trattative per il rinnovo di contratto ma richiesto dall'Ajax nell'ambito dell'operazione che potrebbe portare il secondo alla corte di Allegri. Con Pogba più lontano, la Juventus guarda soprattutto alla Spagna: in casa Real Madrid, infatti, Isco resta un caso.