© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiuso il colpo Kulusevski, secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus si concentrerà principalmente sulle uscite, in questa sessione invernale. In tal senso occhio alla situazione di Daniele Rugani, di fatto quinto centrale della rosa bianconera che ha molto mercato in Inghilterra. Quindi Emre Can: il tedesco è oramai alla porta ed i suoi agenti sono stati a Parigi negli ultimi giorni per trattare col PSG. La Juve vuole 30 milioni per il suo cartellino, con la strada dello scambio con Leandro Paredes che non è ancora tramontata seppur l'ex Roma non sia una assoluta priorità della Vecchia Signora.