Juve, ora recupera Higuain. Quello vero: il rientro del Pipita è un fattore chiave

Questa volta niente smartphone. Memore delle (eccessive?) polemiche che hanno fatto seguito alla partita contro il Milan, Gonzalo Higuain ieri sera ha seguito con attenzione la (non divertentissima) finale di Coppa Italia tra la sua Juventus e il “suo” Napoli. Risultato gramo per i bianconeri, che del centravanti argentino con ottime probabilità avrebbero avuto bisogno.

Serve Higuain, quello che finora non c’è stato. Ora la missione è ritrovare il Pipita. Quello vero. Perché, alla Vecchia Signora, come avevamo osservato già prima della partita, un nove vero serve come il pane. Serve alla Juve, serve a Ronaldo e serve a Dybala. Quello vero, possibilmente: al netto dell’infortunio, nella prima parte di stagione Gonzalo, pur voglioso di tenersi stretto il bianconero, non è stato all’altezza dei suoi primi anni a Torino. Ritrovato al massimo della forma e della letalità, può essere l’arma chiave per arrivare al nono scudetto consecutivo.