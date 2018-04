Juve, ora testa alla Samp: torna Dybala, da valutare De Sciglio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La delusione per l'eliminazione dalla Champions sarà difficile da smaltire per la Juventus, ma i bianconeri devono subito voltare pagina e pensare al campionato, che riserverà la sfida complicata contro la Sampdoria di Giampaolo. Allegri si affiderà a Dybala, assente ieri per squalifica e capocannoniere della Vecchia Signora in Serie A. Ansia per De Sciglio, costretto a uscire dopo pochi minuti: come riporta Tuttosport, le sue condizioni verranno valutate.