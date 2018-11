Juve, ora un secondo tempo all'altezza. Manchester sia di lezione

Fonte: Inviato a Torino

A un’ottima Juventus non riesce quello che era venuto tanto facile all’Old Trafford: sbloccare subito la gara contro il Manchester United. Come vi abbiamo raccontato, il primo tempo della gara dell’Allianz Stadium di stasera si è chiuso infatti sullo 0-0. Nonostante il palo di Khedira e soprattutto nonostante l’ennesima prova di forza da parte dei bianconeri, che tornano negli spogliatoi forti del 54% di possesso palla, 13 tiri a 3. Juve migliore in tutto rispetto ai Red Devils in questa prima frazione di gioco, ora però viene il difficile per i bianconeri, specie considerata la gara di andata: fornire un secondo tempo all’altezza del primo. In Inghilterra, la ripresa dei bianconeri fu molto più difficoltosa rispetto alla prima frazione di gioco. In quel caso, però, la Juve aveva già un gol di vantaggio. Adesso la musica è diversa e i giocatori di Allegri dovranno ballare ancora a ritmo. Lo stesso del primo tempo.