Juve, ore decisive per il futuro di Rugani: Paratici incontra Petrachi

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questione di ore, poi il futuro di Daniele Rugani potrà essere più chiaro. In programma un incontro di mercato tra Juve e Roma, l’ennesimo tra le parti, che potrebbe portare alla risoluzione della vicenda. Petrachi lavora almeno in due tavoli della trattativa: discute con Paratici di Rugani e porta avanti il discorso con l’entourage di Nkoulou. Anche se adesso il diesse giallorosso dovrà fare i conti con il suo ex presidente Urbano Cairo, piuttosto risentito della situazione.

Per la Juve non è l’unica questione da risolvere in questo finale di mercato. Mandzukic, per esempio, deve trovare una soluzione in fretta: tra meno di una settimana chiuderà il mercato e l’attaccante croato rischia di restare fuori dai giochi dopo le stagioni da protagonista sotto la guida di Allegri.

Lo scambio con il Barcellona tra Rakitic ed Emre Can avrebbe del clamoroso, ma lo scenario va monitorato fino al termine del mercato: i tempi per una trattativa del genere sembrano piuttosto ristretti, nulla va comunque escluso a priori. Ecco perché anche le voci di un ritorno di fiamma del Milan per Demiral vanno comunque prese in considerazione: forse, dovesse saltare l’asse con la Roma, la destinazione rossonera potrebbe essere un’ipotesi anche per Rugani. Ma quella frase di Nedved fu più azzeccata per etichettare questa pazza estate di mercato juventino: “chi vivrà, vedrà”.