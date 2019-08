Juve orfana dei suoi capitani: Sarri e Chiellini out, forse l'ultima di Dybala

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Giorgio Chiellini non è solo un giocatore della Juventus. E’ anche il capitano azzurro. Un campione assoluto: un simbolo, una bandiera, un pilastro della Juventus, della Nazionale, e dunque di tutto il calcio italiano. Anche per questo il suo grave infortunio alle prime luci di questa nuova stagione ha sconvolto un po’ tutti nel mondo dello Sport.

Ieri alla Continassa è calata la tristezza a un certo punto dell’allenamento, alla vigilia di Juventus-Napoli. Non il solito scontro diretto da dentro o fuori per tagliare il traguardo dello Scudetto come negli ultimi anni, ma pur sempre una partita di cartello che metterà sul tavolo punti pesanti per la classifica.

L’infortunio di Giorgio dovrà trasformarsi nelle prossime ore in energia positiva per centrare la vittoria all’esordio stagionale all’Allianz Stadium, che conterà tra gli assenti anche l’ex di turno, Maurizio Sarri. Come preannunciato dal club un paio di settimane fa, l’allenatore non guiderà la squadra dalla panchina: meglio che recuperi totalmente dalla polmonite, e che torni a vivere totalmente le dinamiche del suo lavoro prima possibile.

Così stasera mancheranno proprio loro due: i capitani di una squadra pronta a lottare per novanta minuti per ottenere il successo. Lo stop di Chiellini, lancia De Ligt dal primo minuto all’esordio in Serie A. Rugani, invece, non dovrebbe essere più sul mercato, vivendo una situazione quasi parallela a quella di Matuidi, che resta un’alternativa valida al gallese Ramsey, esposto al pericolo di acciacchi fisici in questa prima parte di stagione poiché di rientro da un lungo infortunio.

Rabiot scalpita per una maglia da titolare, ma non è escluso che l’obiettivo possa slittare a dopo la pausa Nazionali. Le ultime vicende di casa Juve, e il match serale con il Napoli, non distraggono totalmente dal mercato: nelle ultime quarantott’ore può davvero succedere di tutto, con Dybala candidato numero uno alla partenza verso il PSG in caso di trasferimento di Neymar al Barcellona. Stasera col Napoli, per la Joya, potrebbe essere l'ultima in bianconero, oppure la prima di un'altra nuova stagione da protagonista.