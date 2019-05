© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus è sempre alla ricerca del prossimo allenatore e oltre alle ipotesi che portano a tecnici italiani resistono le candidature anche di coloro che si giocheranno le finale di Champions ed Europa League, come Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp o Unai Emery, oltre naturalmente a Maurizio Sarri. Il problema, per i primi tre, sarebbe però relativo anche alla sessione di mercato che i bianconeri potranno fare in estate.

Ostacolo milionario - Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la Vecchia Signora non potrebbe infatti garantire tanti colpi a effetto al prossimo tecnico. La Juventus non ha infatti la possibilità di fare gli enormi investimenti che profili di questo genere richiederebbero.