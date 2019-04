Juve out, i media olandesi: "Ajax sensazionale, notte magica"

© foto di Ivan Cardia

È festa sui portali online dei principali media d'Olanda, dopo il 2-1 con cui l'Ajax ha battuto la Juventus e conquistato la semifinale di Champions League. Su tutti, De Telegraaf: "Un Ajax sensazionale arriva in semifinale di Champions". Ma anche Voetbal International: "L'Ajax torna in semifinale dopo la magica serata di Torino". Così, infine, nu.nl: "L'Ajax elimina la Juve e torna in semifinale di Champions dopo 22 anni".