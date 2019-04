Juve out, in Champions è la prima eliminazione per CR7 ai quarti di finale

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo saluta la Champions League ai quarti di finale. Si tratta di una prima assoluta per CR7, che non era mai stato eliminato in questa fase della competizione. Negli ultimi 10 anni, il portoghese era sempre arrivato almeno in semifinale. Unico precedente in cui si è fermato prima, per quanto riguarda l'era madridista, quello del 2009/2010, quando addirittura ai quarti non arrivò neanche. Poi bisogna arrivare alla stagione 2005/2006, quando col Manchester United si fermò agli ottavi di finale.