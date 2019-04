Juve out, le aperture dei media italiani: "Delusione infinita. Clamoroso"

© foto di Ivan Cardia

L'eliminazione della Juventus a opera dell'Ajax monopolizza ovviamente le aperture online dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Su gazzetta.it: "Juve, tremenda delusione. Super Ajax: è in semifinale". Stessa musica, ovviamente, anche per tuttosport.com: "Delusioneinfinita. Non basta CR7, l'Ajax elimina la Juve: maledizione Champions". Infine ecco corrieredellosport.it: "Clamoroso: Juve fuori! Non basta il solito Ronaldo, un super Ajax in semifinale".