Juve, Pablo Moreno scrive a medici e ammalati: "Mando un messaggio di forza"

"Mando un messaggio di forza a tutte quelle persone che stanno soffrendo da vicino le conseguenze del Covid-19 e un ringraziamento a tutti quelli che non smettono di combattere per la salute della nostra società". Il messaggio, sui social, è di Pablo Moreno, talentino spagnolo classe 2002 che la Juve sta facendo crescere in Primavera da due stagioni a questa parte. L'ex Barcellona, tra l'altro, attendeva con ansia la storica sfida agli ottavi di finale di Youth League contro il Real Madrid: per lui un derby personale. Poi, però, anche il calcio ha dovuto fare i conti con l'emergenza Coronavirus, che adesso è l'unico avversario da battere: "Vinceremo. Forza!".