Juve, pace fatta tra Bonucci e i tifosi: niente fischi alla Continassa

Scuse accettate, almeno da buona parte del tifo bianconero. Forse è bastato vederlo in campo contro Chievo e Lazio, ammirando i suoi lanci di 60 metri in direzione CR7. E probabilmente la richiesta di perdono rivolta alla curva dello Stadium ha fatto il resto. Leonardo Bonucci e la Juventus hanno fatto pace: l'idillio terminato con il passaggio del difensore viterbese al Milan sembra pronto a tornare di moda. Se con più o meno trasporto, lo dirà soprattutto il campo. L'opera di conversione auspicata dal numero 19 della Juventus è da considerarsi a buon punto. "Trasformerò i fischi in applausi" aveva detto Leo (ri)presentandosi ai tifosi della Signora. Che potrebbero aver già dimenticato, o piuttosto messo da parte, il controverso dietro front del figliol prodigo.

SORRISI E APPLAUSI - L'accoglienza mista riservata a Bonucci, fatta di fischi e applausi, sembra destinata a dover lasciare posto ai soli battimano. Come ieri mattina alla Continassa: all'uscita dall'allenamento mattutino, il giocatore si è fermato con i tanti tifosi presenti davanti al centro sportivo della Juve. Selfie, sorrisi e ovazioni hanno accompagnato il saluto del 31enne. Come due anni fa, quando il sentimento tra il giocatore e suoi i supporter era forte e autentico. E quasi certamente come alla prossima uscita della squadra. Bonucci e la Juventus ancora insieme, pertanto, come in una storia d'amore destinata a ricominciare.