Juve, Paratici a Parigi per Rabiot: prima di chiudere aspetta però Pogba

Il nome di Adrien Rabiot è sempre vicino alla Juventus e Tuttosport di questa mattina racconta del viaggio di Fabio Paratici a Parigi per incontrare la madre-agente del centrocampista francese. La pista è calda ma l'affare a parametro zero non è ancora chiuso, visto che comunque, prima dell'affondo decisivo, il direttore sportivo della Juve vuole sapere se ci sarà la possibilità di arrivare a Paul Pogba che potrebbe chiedere la cessione al Manchester United qualora non arrivi la qualificazione in Champions League.