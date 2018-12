Juve, Paratici: "Allegri più elastico di Conte. Con lui mercato più ampio"

Fonte: sport.sky.it

© foto di Federico Gaetano

Se di professione fai il direttore sportivo, è meglio lavorare per Antonio Conte o per Massimiliano Allegri? A questa domanda ha provato a rispondere il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, nel corso dell'intervista a Sky Sport: "Conte era legato alla funzionalità del giocatore, rispetto a quello che voleva fare lui, che è una cosa legittima. Anzi, facilita anche il lavoro di chi deve cercarti i calciatori. Conte aveva uno schema di gioco e, giustamente, bisognava cercare di trovare giocatori funzionali. Allegri, in questo senso, è più elastico, non ha solo un sistema di gioco. E' più aperto, ha più soluzioni. Quindi il mercato si amplia un po’ di più. Io mi reputo fortunato anche solo per il fatto di poter vedere, da appassionato di calcio, tutti i giorni, da 10 anni, i più grandi calciatori dell’ultimo decennio. Mi sono goduto Pirlo, Vidal, Pogba, Dani Alves, Buffon".