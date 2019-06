Juve, Paratici attiva i radar su Demiral e Pogba: segnali positivi

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico Gaetano

C’era una sola partita ieri sera alla quale non si poteva mancare. E dove, neanche a dirlo, Fabio Paratici non ha fatto mancare la sua presenza. Perché in quel Turchia-Francia c’erano tanti, forse troppi, obiettivi di mercato della Juventus di questa sessione estiva. E al direttore dell’area tecnica bianconera piace molto far sentire la vicinanza ai giocatori, specie nella fase di avvicinamento alla chiusura degli affari.

Da una parte Demiral, dall’altra Pogba. Avversari per l’occasione, probabilmente compagni di squadra tra qualche settimana. Possibili compagni di uno spogliatoio che sarà messo a punto quanto basta per dare al nuovo allenatore le giuste garanzie per provare a vincere su tutti i fronti. La trasferta di Paratici potrebbe rappresentare la verifica ultima sul difensore del Sassuolo, che partirà in ritiro con la Juve e sarà valutato dopo la tournée, e l’ennesima valutazione sulle condizioni fisiche del centrocampista del Manchester United, voglioso di tornare a essere protagonista in maglia bianconera e che potrebbe essere il colpo a effetto dell’estate bianconera.

La Juve un colpo grosso potrebbe farlo anche in difesa, quantomeno di fronte a una buona opportunità. Oltre a Demiral (che gioca centrosinistra, in zona Chiellini, pur non essendo mancino), giungerà un altro difensore esperto. Koulibaly è in cima alla lista dei desideri, specie con l’arrivo di Sarri, ma esageratamente costoso. Ecco perché l’ipotesi più funzionale potrebbe ricondurre al ritorno di Benatia, che giusto ieri ha pubblicato una foto sui social in bianco e nero. Umtiti e Varane, ieri in campo con la Francia, sono tra i profili più ambiti a livello europeo, e la Juve non li ha mai persi di vista.

E chissà se qualche riflessione, giusto ieri, è stata fatta su Matuidi: dopo due stagioni alla Juve, il francese non è ancora certo della permanenza. Il club prenderebbe in considerazione un’eventuale offerta, pur non avendo intenzione di svenderlo.