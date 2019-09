Juve, Paratici: "Cambiato sul mercato perché avevamo delle lacune"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, parla del mercato condotto dalla società bianconera nell'ultima estate: "Abbiamo fatto dei cambiamenti perché avevamo lacune numeriche in alcuni reparti. Abbiamo acquisto De Ligt che era il giocatore migliore sul mercato, in mezzo al campo sono arrivati Ramsey e Rabiot. Non dimentichiamoci che abbiamo riportato Buffon che è un'emblema della Juventus. Poi si vedrà se abbiamo fatto bene o male". Queste le parole del dirigente ai microfoni di Sky.