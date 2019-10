© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lokomotiv Mosca: "Cristiano è il più grande giocatore del mondo, probabilmente il più grande della storia per quello che ha vinto e per i record che ha battuto. Ha entusiasmato e voglia di allenarsi sopra ogni tipo di aspettativa".

Ci sarà l'opportunità per Mandzukic di allenarsi altrove prima della cessione?

"Stiamo parlando con lui per cercare la miglior soluzione possibile. Rimaniamo aperti a qualsiasi soluzione: quella che stia qui o quella che vada via".