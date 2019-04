Juve, Paratici: "De Ligt? Stasera gioca nell'Ajax. In futuro non lo so"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del suo intervento prepartita a Sky Sport il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha risposto brevemente anche ad una domanda su Matthijs De Ligt, difensore dell'Ajax che fra pochi minuti scenderà in campo contro i bianconeri. Il classe '99 è obiettivo di mercato proprio della Juventus, ma pure di Barcellona e PSG. Questo il pensiero di Paratici a riguardo: "Stasera De Ligt gioca nell'Ajax, in futuro non lo so. Dovete chiedere all'attuale club".