Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlati ai microfoni di Sportmediaset, partendo dall'applauso del popolo bianconero dopo la rovesciata di CR7 dello scorso anno che secondo il giocatore ha contribuito a fargli venire la voglia di vestire la maglia della Vecchia Signora: "Non sapevo che nella testa di Cristiano ci fosse questo ma voglio pensare che abbia inciso anche l'applauso dell'Allianz Stadium al suo arrivo a Torino. La trattativa? Ci siamo incontrati con Mendes per definire l'affare Cancelo e lui mi ha detto che non lo stavo prendendo sul serio per Ronaldo ma che il portoghese voleva venire alla Juve. A quel punto ho iniziato a pensare davvero a lui. Per trovare un giocatore più forte di Higuain in attacco avevamo soltanto due opzioni: o Cristiano Ronaldo o Messi. Mi è dispiaciuto cedere Gonzalo, è un ragazzo straordinario che ci ha dato tanto, non solo con i gol ma anche con lo spessore che ha messo. Quando le cose sono complicate sono tranquillo, quando invece tutto sembra semplice mi agito. Bonucci lo abbiamo comprato subito quando siamo arrivati alla Juve, ha fatto più di 300 partite con noi e quando abbiamo avuto la possibilità di riprenderlo non ci abbiamo pensato. Voglio augurare un grande 2019 a tutti i tifosi della Juventus e spero di poter vincere quel poco che ancora ci manca".