Juve, Paratici: "Dubbioso quando si parla di campionato non allenante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il d.s. bianconero Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Bologna-Juventus: "Voglio cogliere l'occasione e porgere le mie sentite condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa donna Marella. Siamo concentrati per fare la miglior prestazione possibile al di là di Cancelo alto, Dybala che gioca o Bernardeschi. Siamo concentrati su questo, poi vedremo. In Europa ci vogliono grandi giocatori in tutti i reparti, sono dubbioso quando si parla di campionato non allenante. Quando arriva un giocatore dall'estero e nei primi periodi fa fatica si dice che il nostro campionato non è la Premier, è più difficile, si segna meno. Quando una squadra italiana perde in Champions si parla di campionato non allenante, bisognerebbe essere più coerenti. Quando lavori alla Juve o qualsiasi altro grande club la pressione ce l'hai comunque, Ronaldo e o meno. È giusto così, siamo abituati, non è che prima non la sentissimo, sentivamo la pressione di fare al meglio ogni gara, siamo professionisti di alto livello e la pressione ce la mettiamo da soli. La sconfitta di Madrid non è dovuta a questo, le partite di Champions non sono gare di qualsiasi campionato, sono partite più impegnative. Col senno di poi si può sempre dire tutto, Allegri è un allenatore bravissimo e l'ha dimostrato in questi anni, nelle ultime quattro stagioni la Juve ha saltato solo sei gare possibili, siamo usciti una volta ai quarti, una volta agli ottavi con il Bayern, una con il Real nel modo in cui sapete. Se togliamo i giorni estivi credo che siamo abituati a giocare gare ogni quattro cinque giorni in media, quando si passa una partita vinta o persa che sia ci si deve caricare al meglio per quella successiva. Giochiamo sempre per fare la miglior prova possibile, oggi ce n'è una e la giochiamo con grande spirito, vincere, perdere o pareggiare è legato a tanti fattori".